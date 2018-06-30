Trump: Putin'le her şeyi konuşacağım!

Finlandiya'da Putin'le görüşecek olan Trump, Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıyıp tanımayacakları konusunda açıklama yaptı.

Güncellenme 30 Haziran 2018 16:02

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Temmuz'da yapacağı görüşmeye ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi. Trump burada, ABD'nin Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıyıp tanımayacağı konusunda olumsuz bir yanı verdi.

Hangi konular görüşülecek?

Putin'le her konu hakkında konuşacağını söyleyen Trump, Ukrayna hakkında, Suriye hakkında ve seçimler hakkında konuşacaklarını belirterek, kimsenin seçimlere karışmasını istemeyeceklerini söyledi.

Kırım meselesi

Trump, ABD'nin Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanıyıp tanımayacağı sorusuna olumsuz bir yanıt vermeyip "Bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Finlandiya tarafsız bölge

Finlandiya yıllar önce ABD ve Sovyetler Birliği liderlerinin görüştüğü "tarafsız bölge" olarak biliniyor. ABD'de dönemin başkanı Gerald Ford ve Sovyet lider Brejnev 1957'de bu ülkede bir araya gelmişti.

Öte yandan Finlandiya, dönemin ABD Başkanı George Bush ile SSCB lideri Mihail Gorbaçov'un 1990'daki görüşmesine de ev sahipliği yapmıştı

Başkan bir ABD'de Başkanı olan Bill Clinton da 1997'de o dönemki Rus mevkidaşı Boris Yeltsin ile 1997'de yine Helsinki'de bir araya gelmişti.