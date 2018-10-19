Trump, Pompeo'nun Kaşıkçı iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Trump, Pompeo'nun video ve ses kayıtlarını dinlediği iddialarını yalanladı.

Güncellenme 19 Ekim 2018 23:04

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Trump, Pompeo’nun video ve ses kayıtlarını dinlediği iddialarını yalanlayarak, "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğundaki olayla ilgili ne bir video verildi, ne de gösterildi" dedi.

İddiaları yalanladı

Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine kayıp gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetini görüşmek için Suudi Arabistan'a giden Bakan Pompeo, bu ziyaretinin ardından Türkiye'ye geldi. Türkiye ziyaretinin ardından basında Pompeo'ya Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ses ve görüntü kayıtlarının izletildiği iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

Ne yaşanmıştı?

Resmi işlemler için 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giden gazeteci Kaşıkçı'nın olayındaki sır perdesi hala aralanamadı. Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, İstanbul'daki Başkonsoloslukta yapılan 9 saatlik aramada bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneğinin toplandı. Konsolosluk binasından sonra Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin konutu da arandı.