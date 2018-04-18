Trump, olay olan iddiaları Twitter'dan doğruladı!

ABD Başkanı Trump, Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un'la görüştüğünü doğruladı.

Güncellenme 18 Nisan 2018 15:20

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevden alarak yerine getirdiği Mike Pompeo'nun geçen hafta Kuzey Korelideri Kim Jong-un ile buluştuğunu söyledi.

ABD medyası, Mike Pompeo Nisan ayının başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü iddia etmişti. Trump ise bugün Twitter'dan bu iddiaları doğrulayan bir paylaşım yaptı.