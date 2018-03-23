Trump, McMaster'ı da görevden aldı!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alan Trump, bu kez de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile yollarını ayırdı.

Güncellenme 23 Mart 2018 10:17

Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ile de yollarını ayırdı. Trump'ın, George W. Bush döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten John Bolton'u, McMaster'ın yerine getireceği duyuruldu.

Görevden ayrıldı

ABD medyasında yer alan habere göre, Beyaz Saray yetkilileri yakında emekliye ayrılması beklenen McMaster'ın, Trump ile uzlaşı içinde görevden ayrıldığını, görevden uzaklaştırılmadığını belirtildi. Yetkililer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Mayıs ayında görüşmesi beklenen Trump'ın, görüşmeden önce ulusal güvenlik ekibini oluşturmak istediğini söyledi.

Daha önce de Tillerson görevi bırakmıştı

Trump daha önce de Dışişleri Bakanı Tillerson ile yollarını ayırmıştı.

9 Nisan’da görevi devralacak

Trump tarafından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanan John Bolton'un 9 Nisan'da görevi devralması bekleniyor.

John Bolton kimdir?

Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Bolton, "silahlanma kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu" müsteşar olarak Dışişleri Bakanlığı'na atanmıştı. John Bolton 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin başlıca savunucularındandı ve Washington'da o dönemde yaşanan kutuplaşmanın da başlıca sorumlularından olarak görülüyordu.

Irak'a müdahaleyi savundu

'Saddam Hüseyin rejiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu' kanısını gerekçe göstererek, savaşı savundu. Bu kanının yanlış olduğu binlerce kişinin öldüğü savaştan yıllar sonra ortaya çıktı.

BM'ye atandı

2005 yılında ABD'nin BM nezdindeki yeni daimi büyükelçiliğine atanması, şaşkınlıkla karşılanmıştı. BM'deki reformlara destek yerine köstek olmakla suçlanan Bolton'ın gelişini hakaret olarak algılayan BM diplomatları da oldu.

Ocak 2007'de BM'deki görev süresi dolunca geri çekildi.

Pyongyang'la gerilimi tırmandıran isim

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nde çalışan Bolton, son yıllarda medyada muhafazakar yorumculardan biri olarak yüzünü gösterdi. Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik nükleer silahlanma tehditleri karşısında Pyongyang'a daha sert yanıt verilmesini savundu.

Nükleer anlaşmada Trump'la aynı fikirde

Başkan Trump 2015'te İran ile nükleer anlaşmanın iptal etmeye karar verdiğinde, Bolton zaten uzun süredir bunun için kampanya yürütüyordu.

Trump'ın yakın çevresindeki istifalar 10'u geçti

Trump'ın başkanlık kampanyasına başlamasından bu yana yakın çevresinden istifa eden üst düzey isimlerin sayısı 10'u geçti.