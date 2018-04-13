Beyaz Saray'da gerçekleşen Suriye toplantısı sonrası Trump, İngiltere Başbakanı May'i aradı.

Güncellenme 13 Nisan 2018 12:01

Dün akşam Beyaz Saray'da yapılan Suriye toplantısı kesin bir karar varmadı. Bu toplantı sonrası ise ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump-May görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İki lider, Suriye'nin kimyasal silah kullanımına karşı ortak yanıt verilmesi ihtiyacına ilişkin müzakerelerini sürdürdüler" ifadeleri kullanıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili açıklama yapan Trump, "Bugün Suriye üzerine bazı toplantılarımız olacak. Neler olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz" açıklamasını yapmıştı.