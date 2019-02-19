Trump: Maduro, Küba'nın kuklası

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu bu sözlerle uyardı.

Güncellenme 19 Şubat 2019 11:30

Venezuela’da yönetim krizi ve yankıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

“Maduro, Küba’nın kuklası”

Trump, ABD’nin Venezuela halkına yakın olduğunu, ülkenin yönetiminde barışçıl bir geçiş olmasını ümit ettiğini, Maduro’nun Venezuelalı bir vatansever olmadığını, Küba’nın kuklası olduğunu söyledi.

“Barışçıl bir güç değişimi olacak”

ABD yönetiminin barışçıl bir güç değişimi niyetinde olduğunu belirten Trump, Venezuela’nın Küba’ya petrol verdiğini, Küba’nın da Venezuela’ya bir polis devleti verdiğini ifade etti.

“Tüm seçenekler masada”

Trump, Maduro’nun yönetimde kalma konusunda ısrarlı olması durumunda bütün seçenekleri kullanacaklarını, ülkenin silahlı güçlerinin Venezuela halkı için barışçıl bir gelecek kurma fırsatları olduğunu, Maduro’yu desteklemeye devam etmeleri durumunda hiçbir zaman sığınak bulamayacaklarını, kolay bir çıkış yolu olmayacağını, her şeylerini kaybedeceğini belirtti.

Maduro’ya “çalışmalarını durdur” çağrısı

Maduro’ya faaliyetlerini durdurması için çağrıda bulunan Trump, dünyanın onları izlediğini, Venezuelalı vatanseverlerin birlikte hareket etme zamanının geldiğini, Juan Guaido’nun, Maduro’dan ayrılarak kendi yanlarında duracağını söyledi.