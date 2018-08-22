Trump kontrolden çıktı! Şimdi de AB'ye savaş açtı

ABD Başkanı Trump, AB’den ABD’ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

Güncellenme 22 Ağustos 2018 13:15

Bir seçim kampanyasında konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Trump, AB’den ABD’ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi.

Trump’ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un otomobil vergilerine ilişkin raporun ertelendiğine ilişkin iddiaların ardından gelirken, The Wall Street Journal’da yer alan habere göre Ross raporun Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile süren görüşmeler sebebiyle ertelendiğini ve yayınlanması için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.