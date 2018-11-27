Trump kendisini Elvis Presley'e benzetti

ABD Başkanı Trump, düzenlediği mitingde Elvis Presley'e benzetildiğini iddia etti.

Güncellenme 27 Kasım 2018 12:10

ABD Başkanı Donald Trump, Rock'n Roll'un kralı olarak bilinen Elvis Presley'nin doğum yeri Tupelo'da Cumhuriyetçi Senatör Cindy Hyde-Smith'in kampanyasını desteklemek için miting düzenledi.

Havalimanında kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Trump, genç yaşlardayken Elvis Presley'e benzetildiğini iddia etti. Trump konuşmasında, sarışın olmasına rağmen gençliğinde kendisinin Elvis'e benzetildiğini, bunu her zaman bir iltifat olarak kabul ettiğini, Elvis'in herkesçe sevildiğini, 50'lerde müziği, 60'larda sinemayı tekrar tanımladıktan sonra herkes Elvis'e Kral diye seslendiğini söyledi.

Sosyal medyada çok sayıda kişi ABD Başkanının bu sözleriyle dalga geçti ve Elvis Presley ile arasında herhangi bir benzerlik görmediklerini söyledi.