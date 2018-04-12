Üst üste tehdit açıklamaları yapan ABD Başkanı Trump, kurmayları ile toplantı yaptıktan sonra son kararını açıklayacak.

Güncellenme 12 Nisan 2018 21:14

Son günlerde gerilim dolu açıklamalara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bugün toplanacaklarını açıklayan Trump, "Kararımızı yakında vereceğiz" dedi.

Toplantı sonrası net karar açıklanacak

Donald Trump, dün Twitter'dan hem Suriye'yi hem de Rusya'yı tehdit eden paylaşımlar yapmıştı. Trump, askeri kurmaylarıyla yapacağı görüşmenin ardından net kararını açıklayacak.

Rusya’ya ağır itham

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye'deki iç savaşı Cenevre'deki barış süreci ile bitirmek istediklerini söyledi. Mattis, Suriye'de hâlâ kimyasal silah bulunmasında Rusya'nın da suç ortaklığı bulunduğunu ifade etti.

OPCW, Suriye’ye gidiyor

Doğu Guta'daki saldırı nedeniyle Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'ye gitmek üzere yola çıktığı, cumartesi günü kimyasal silah kullanılması konusunda Suriye'de çalışmalara başlayacağı aktarıldı.