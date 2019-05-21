Trump: İran'la savaş istemiyoruz!

ABD Başkanı Trump, İran'ı ekonomik olarak felakete götürdüklerini ama savaş istemediklerini söyledi.

Güncellenme 21 Mayıs 2019 13:44

ABD Başkanı Donald Trump; İran’ın uzun zamandır sorun olduğunu ve Barack Obama’nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmayı "felaket" olarak değerlendirdi. Bu anlaşmayı bitirerek İran’a yaptırımları tekrar getirdiğini dile getiren Trump, İran’ı ekonomik olarak felakete götürdüğünü ve ancak İran'la savaşa girmek istemediğini belirtti.

“Bunlar sürekli savaş istiyorlar”

Sunucunun “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar” yanıtını verdi.

“Ben savaş istemiyorum”

DEAŞ'ın "sözde hilafetini" bitirdiğini ve ABD askerlerini Suriye’den geri getirmek istediğini anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı: “(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam, geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi. Günün birinde insanlar bunu anlatacak. Bir grup var, 'asker-endüstri kompleksi' deniliyor. Onlar hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar, sürekli savaş istiyorlar. Hayır ben savaş istemiyorum. Ama İran gibi durumlar oluyor, onların nükleer silah elde etmelerine müsaade edemeyiz.”