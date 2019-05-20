Trump, İran'ı bu sözlerle tehdit etti!

ABD Başkanı Trump, Yeşil Bölge'yi vuran İran'ı Twitter'dan tehdit etti.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 10:39

ABD Başkanı Donald Trump, Yeşil Bölge’ye yapılan saldırı sonrası Twitter’dan İran’ı tehdit etti. Trump, savaşmak istemesi İran’ın sonunu getireceği, ABD’yi bir daha tehdit etmemesi gerektiğini söyledi.

İran’ın sonu olur

Trump, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin de yer aldığı yüksek korumalı Yeşil Bölge'ye bir füzenin fırlatılmasının ardından tweet attı.

Twitter gerilimi yeniden tırmandıracak bir masaj yayınlayan Trump, "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" ifadelerini kullandı.

Tansiyon düşürülmüştü

ABD'nin Basra Körfezi'ne savaş gemisi konumlandırmasının ardından İran'ın "Vururuz" yanıtı sonrası yükselen tansiyon, her iki ülkeden sükunet çağrı ve mesajları ile düşmüştü.