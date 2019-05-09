Trump, İran'a yönelik yeni yaptırımlara imza attı!

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor. Trump, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını imzaladı.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 09:15

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın demir, çelik ve alüminyum sektörlerine yaptırım getiren kararları imzaladı.

Beyaz Saray kararı duyurdu

Beyaz Saray, Trump’ın imzaladığı İran’a yönelik yeni yaptırım kararlarını yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Bahsi geçen başkanlık kararına göre ABD yönetimi; İran'ın demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerini hedef alan yaptırımları uygulamaya koyuyor.

“Başkanlık kararına imza atıyorum”

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılmasının 1. yıl dönümüne rastlayan kararname hakkında Trump, "Bugün İran'ın petrol-dışı en önemli ihracat gelirlerinin kaynağı olan demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerine yaptırımlar getiren başkanlık kararına imza atıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer anlaşma sürecinde terör odaklarına destek vermeye devam ettiğini, füzeler geliştirdiğini ve bölgesel çatışmalarda rol oynadığını savunarak, "Aldığımız kararlar neticesinde artık İran rejimi terörü desteleme fonlarını bulmakta zorlanıyor, ekonomisi beklenmedik bir depresyona giriyor, hükümet gelirleri kuruyor ve enflasyonu kontrolden çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

“Baskı kampanyaları başarılı oldu”

ABD'nin İran'a yönelik maksimum baskı kampanyasının başarılı olduğunu ifade eden Trump, son dönemde yönetiminin aldığı yeni yaptırım kararlarını örnek olarak gösterdi.