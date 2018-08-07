Trump, İran bahanesi ile Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump, İran yaptırımlarının giderek artacağını, bundan böyle İran'la iş yapanların ABD ile iş yapamayacağını söyledi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 13:08

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a uygulanmaya başlanacak yaptırımlar sonrası resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak" sözleri ile tehditler savurdu.

Bunların uygulanmış en sert yaptırımlar olduğunu belirten Trump, yaptırımların Kasım ayında artarak başka bir seviyeye geçeceğini, İran'la iş yapanların ABD ile yapamayacağını, dünya barışı istediğini, daha azını istemediğini söyledi.