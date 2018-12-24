Trump: Erdoğan söylediğini yapabilecek biri

Trump, Türkiye'nin DEAŞ'ı Suriye'den temizleme konusunda elinden geleni yağacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözü tutacak bir lider olduğunu söyledi.

Güncellenme 24 Aralık 2018 09:19

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin DEAŞ’ı Suriye’den temizleme konusunda ne gerekiyorsa yapacağını, bu konuda güçlü şekilde bilgilendirildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediğini yapacak bir lider olduğunu, bu nedenle Suriye’de bulunan ABD askerlerinin evlerine döneceğini söyledi.

Trump ne demişti?

Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de bir telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmeyi Trump sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İkili telefon görüşmesi sonrası açıklama yapan ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını, DEAŞ ve Suriye konularının görüşüldüğünü, ABD askerlerinin geri çekilmesi sürecinin de görüşüldüğünü, ticari ilişkilerin de detaylıca ela alındığını belirtmişti.

Erdoğan ne demişti?

Daha sonra görüşmeye dair paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Trump ile ticari ilişkilerden Suriye konusuna kadar birçok ortak sorunu ele aldıklarını, telefon görüşmesinin verimli geçtiğini, görüşmenin Türkiye ve bölge adına hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Geri çekilme onaylandı

Öte yandan ABD güçlerinin Suriye’den çekilmesi yönündeki kararnamenin Savunma Bakanı tarafından imzalandığı da açıklandı.