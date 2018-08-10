Trump durmuyor! Bu kez gümrük vergisinde artışa gitti

Türkiye ile ABD'nin arasının iyi olmadığını belirten Trump, Türkiye ile yapılan ticarette gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini söyledi.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 15:54

Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ABD’nin arasının iyi olmadığını, Türk lirasının para karşısında hızla değer kaybettiğini, Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.