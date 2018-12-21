Trump, Demokratları bu sözlerle tehdit etti

ABD Başkanı Trump, Demokratların sınır güvenliği için bütçeye onay vermemesi durumunda ABD hükümetini kapatacağını söyledi.

Güncellenme 21 Aralık 2018 16:43

ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliği konusunda muhaliflere yine tehditler savurdu. Trump, Demokratların sınır güvenliği için bütçeye onay vermemesi durumunda ABD hükümetini kapatacağını söyledi.

“Teknolojiyi herkesten daha iyi biliyorum”

Demokratların duvarın durumunu, 'eski moda' diyerek küçültmeye çalıştığını iddia eden Trump, “Doğrusu, işe yarayacak hiçbir şey yok ve bu yüzlerce yıldır bilinen bir gerçek. Daha iyiye giden bir şeyin olmadığı bir döngü gibi. Tekniği ve teknolojiyi herkesten daha iyi biliyorum” dedi.

İsrail’i örnek gösterdi

Trump; duvarla birlikte sınırın daha etkili olacağını, doğru düzgün tasarlanmış ve inşa edilmiş duvarın işe yaradığını, demokratların bir şey yapmadığını ve yattığını, İsrail'deki duvarın %99 oranında başarılı olduğunu, ABD’nin güneydeki sınırı ile hiçbir farkı olmayacağını, böylece yüzlerce milyar doların da kurtarılmış olacağını söyledi.

“Demokratlar 'evet' demedi”

Senato'da ne olacağının sorun olmadığını belirten Trump, Cumhuriyetçilerin kendileriyle gurur duyması gerektiğini, sınır güvenliği ve duvar için dünyanın her yerinden Washington'a oy vermeye geldiklerini, bir tane bile Demokratın 'evet' demediğini, kendilerinin büyük kazanç elde ettiğini, cumhuriyetçilerle gurur duyduğunu dile getirdi.

“Bugün hükümeti kapatacağım”

Trump; "Senatoda ihtiyacımız olan oyu veren Demokratlar muhtemelen sınır güvenliği ve duvara karşı oy verecek, ki buna ihtiyaç duyulduğunu bilmelerine rağmen... İnsanlar sınırların açılmasını ve cinayet istemiyor. Eğer Demokratlar onay vermezse, bugün hükümeti kapatacağım” dedi.