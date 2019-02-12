Trump, Demokratlar'a istediğini yaptırdı

ABD'de Demokratlar, Trump'ın sağlamaya çalıştığı sınır güvenliği için 1,3 milyar dolar vermeyi kabul etti.

Güncellenme 12 Şubat 2019 10:58

ABD’nin Cumhuriyetçi Senatörü Richard Shelby, Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler arasında iç ve sınır güvenliği dahil 6 yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya varıldığını, iki parti temsilcilerinin de konuyu ayrıntılı olarak görüştüğünü, hükümetin kapanması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Demokratlar sınır güvenliği için yapılacak ödemeyi kabul etti

Anlaşmaya dair basına yansıyan haberde, Demokratların, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlamaya çalıştığı sınır güvenliği için 1,3 milyar dolar vermeyi kabul ettiği ama sınıra duvar örülmesine karşı çıktıkları belirtildi.

Ne olmuştu?

Trump’ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi, Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 35 günlüğüne kapanmıştı.