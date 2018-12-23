Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini Twitter'dan duyurdu!

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını Twitter'dan duyurdu.

Güncellenme 23 Aralık 2018 22:27

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaptı. Trump, görüşmeyi Twitter adresinden duyurdu ve Suriye ile ikili ticari konuların görüşüldüğünü aktardı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını paylaştı.

“Uzun ve verimli bir görüşme oldu”

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını, DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimleri, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldıklarını, uzun zaman sonra ABD askerlerinin evlerine döndüğünü, genişletilmiş ticaret konularını da konuştuklarını belirtti.

Daha önce de görüştüler

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.