Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle teşekkür etti!

ABD Başkanı Trump, Türkiye'de 3 yıldır tutuklu bulunan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest kalmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 09:20

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ üyeliği neden ile 3 yıldır tutuklu bulunan Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Çar'ın İskenderun'daki cezaevinden tahliye edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Dün dün İskenderun'da tutulduğu cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump'ın gündemindeki konulardan biri de İskenderun'da tutulduğu cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan NASA çalışanı Serkan Gölge'ydi. Trump, Gölge'nin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu konuyu konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.

Gölge, 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hükümlü Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklanmadan önce NASA'nın Mars projesinde çalışan Gölge'nin tahliyesinin ardından dün gece ABD Dışişleri de bir açıklama yayınlayarak karardan memnun olduklarını belirtmişti.

ABD, Gölge’nin serbest bırakılmasını istedi

Gölge, Amerikan yönetiminin serbest bırakılmasını istediği Türkiye'deki tutuklu ABD vatandaşları veya ABD Büyükelçiliği çalışanı olan kişilerden biriydi. Geçtiğimiz ay ABD Kongresi'ne tutuklu Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmaması durumunda, Türkiye'ye yönelik yaptırım içeren bir yasa tasarısı sunulmuştu.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.