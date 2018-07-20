Trump, Çin'e gümrük savaşı ilan etti!

ABD Başkanı Trump, Çin menşeli ürünlere 505 milyar dolar değerinde gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 16:01

Göreve gelince Çin malı ürünlere savaş açacağını belirten ABD Başkanı Donald Trump ilk adımı atmak için hazırlanıyor.

Ek gelir vergisi uygulandı

Trump, 505 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki artan gerilim nedeni ile sadece 34 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlanmıştı.

“500'e çıkmaya hazırım”

CNBC'ye açıklamalardan bulunan Trump, 500'e çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Bu rakamla Trump'ın ABD'nin Çin'den 2017'de gerçekleştirdiği 505 milyar dolarlık ithalata atıfta bulunduğu belirtiliyor. ABD Nüfus İdaresi verilerine göre 2017 yılında ABD, Çin'e 129.9 milyar dolar ihracat yaparken, Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın hacmi 505 milyar dolar olmuştu.

“Xi'yi çok seviyorum”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Trump, bunu siyaset olsun diye yapmadığını, ülkesi için doğru olduğu için yaptığını, çok uzun bir süredir Çin tarafından kazıklandığını, ABD ticaret ve para politikaları da dahil birçok alanda suistimal edildiğini, Çin'i korkutmak istemediğini, onlar da iyi olsun istediğini, başkan Xi'yi çok sevdiğini ama bu durumun hiç adil olmadığını söyledi.