Trump çifti hakkında ABD'yi sarsan iddia!

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın, boşanmak için gün saydığı iddia edildi.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 11:16

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcılarından olan Omarosa Newman, ülkede büyük tartışma yaratan “Dengesiz” adlı kitabında, Donald Trump’ın eşi eşi Melania Trump'ın, boşanmak için gün saydığını iddia etti.

Trump’ı utandıracak kıyafetler giyiyor

İddiaya göre, Melania Trump, eşi Donald Trump’ı utandırmak için bilerek farklı kıyafetler giyiyor. Newman ayrıca, Melania Trump'ın giydiği kıyafetlere bakıldığında, stilindeki başkaldırının tek bir amaca hizmet ettiğini, Melania'nın stilini eşini cezalandırmak için kullandığına inandığını ileri sürdü.

“Gerçekten umurumda değil”

Trump'ın kendi yanlışlarını düzeltmek için eşini zorla göçmenlerin kaldığı merkeze götürdüğünü iddia eden Newman, bu sebeple de Melania Trump'ın üstünde "I really don’t care (Gerçekten umurumda değil)" yazılı bir ceket giydiğini ileri sürdü.

Dakikaları sayıyor

Newman, Trump çiftinin evliliklerinin zor bir süreçten geçtiğini, Melania Trump'ın eşinin başkanlık süresi biter bitmez boşanmayı istediğini, boşanmak isteyen Melania’nın eşinin görev süresinin bitmesi için dakikaları saydığını iddia etti.

Trump’a “ırkçılık” suçlaması

Beyaz Saray’daki nadir Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump’ın seçim kampanyalarında görev almıştı. Daha sonra da Trump’ın yardımcısı olan Newmar, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında, Trump'ı "ırkçı" olmakla suçlamıştı. Trump ise bu iddiaları yalanlamıştı.