Trump bu kez Google'ı hedef aldı

ABD Başkanı Trump, Google'ın muhafazakarları engellediğini, Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haberin çıktığını söyledi.

Güncellenme 29 Ağustos 2018 12:38

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçlarının gösterildiği, bu içeriklerin kendisi ve diğerleri için hileli olduğunu, neredeyse haberlerin tamamının kötü olduğunu, CNN’in sahte haberlerinin öne çıktığını, Cumhuriyetçi/Muhafazakar medyanın engellendiğini, bunun yasa dışı olduğunu söyledi.

Muhafazakarlar bastırılıyor

Google'da 'Trump Haberleri' araması yapıldığında çıkan sonuçların yüzde 96'sının ulusal ve sol eğilimli medyadan geldiğini iddia eden Trump, bunun çok tehlikeli olduğunu, Google’ın ve diğerlerinin muhafazakarları bastırdığını, iyi olan bilgi ve haberleri sakladığını, neyin görülüp görülemeyeceğini kontrol ettiklerini, bunun çok ciddi bir durum olduğunu, ele alınacağını belirtti.

Google’dan açıklama

Trump’ın bu açıklamaları sonrası Google’ın çatı şirketi Alphabet iddialara cevap verdi.

Alphabet, aramaların siyasi gündem oluşturmak için kullanılmadığını, arama sonuçlarının herhangi bir siyasi ideolojiyi ön yargılı kılmadığını, arama sonuçlarındaki sıralamanın siyasi düşünceleri etkilemek için oluşturulmadığını, kullanıcılar için arama sonuçlarının kalitesinin korunması için algoritmalara her yıl yüzlerce yenilik getirdiklerini belirtti.