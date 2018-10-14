Trump, Brunson ile Oval Ofis'te buluştu

ABD Başkanı Donald Trump, rahip Brunson ile Oval Ofis'te buluştu. Trump burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Brunson’ın serbest kalmasından dolayı teşekkür etti.

Güncellenme 14 Ekim 2018 00:11

Trump, “Sizinle gurur duyuyoruz çok teşekkürler. Hepimiz için çok özelsiniz. Tüm bu insanlar hepsi sizin için mücadele etti savaştı. Uzun zamandır müzakere ettik, kesinlikle fidye ödemeyeceğimizi söyledik. Serbest bırakılmazsa çok kötü şeyler olacak dedik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Trump, kendisi ile çok iyi ilişkileri olduğunu, bu olayın daha çözülmemiş olmasına çok şaşırdığını, Obama yönetiminin bu olayı çözemediğini söyledi.

“Bu ülkeyi bir bütün hale getirdiniz”

Trump, “Bu ülkeyi bir bütün hale getirdiniz. Neler yaşadığınızı biliyorum. Türkiye için de kolay bir durum değildi. Bir çok şey yaşanıyor. Erdoğan'a bunu mümkün kıldığı için teşekkür ediyorum. Onun için de kolay değildi” dedi.

“Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz”

Rahip Brunson’ın eve dönmüş olmasının kendileri için bir şeref olduğunu belirten Trump, “Bir daha Türkiye'ye gider misiniz diye sormak istemiyorum. Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ekonomi karmaşık bir durum”

Brunson'un serbest bırakılmasının zamanlamasına dair soru üzerine Trump, “Ekonomi karmaşık bir durum, bu tamamen rastlantısal olaylar. Dünyanın bazı bölgelerinde yaşananları biliyorsunuz. Bunun tamamen rastlantı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Türkleri seviyorum"

Rahip Brunson'ın ilk sözleri, "Yönetime yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Yardımcısı Pence ve bay Bolton'a teşekkür ederim. Kongre'de serbest kalmam için uğraşanlara da teşekkür ederim. Biz orada 25 yıldır bulunuyoruz. Türkleri seviyorum" şeklinde oldu.