Trump, Başkan Erdoğan'ı bu sözlerle övmüş!

ABD Başkanı Trump'ın NATO Zirvesi'nde, "Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor" dediği ortaya çıktı.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 10:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılan diğer üye ülkeler hakkında yaptığı eleştiriler ABD basınında hala tartışma konusu olmaya devam ediyor. CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözleri paylaştı.

Başkan Erdoğan’a övgü

ABD Başkanı Trump'ın toplantı sırasında çok sinirli olduğunu belirten Bremmer, Trump'ın toplantıda liderlerden daha fazla harcama için taahhüt alamadığını, birçoğunun parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir süreçler var, size daha fazla harcama yapacağımızı söylemeyiz dediklerini, bu konuşmalardan sonra ise Trump'ın Başkan Erdoğan'a; "Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor" dediğini bunun ardından Erdoğan'la yumruk tokuşturduğunu söyledi.

Trump’tan sert eleştiriler

Geçtiğimiz hafta Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde 'bütçe' sorununun damgasını vurmuştu. Burada NATO üyesi ülkelere eleştiri yönelten Trump, "ABD, NATO’ya olan kararlığında son derece güçlü ama herkes aynı ruhu göstermeli. O ruhu yakalayabilmiş olmak harika. ABD’ye savunma bütçesinde adil davranılmıyordu" demişti.

Macron’dan eleştirilere cevap

Trump'ın kullandığı bu ifadeler sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Savunma bütçemizin arttırılması konusunda garanti vermedik" demişti.