Trump ağzındaki baklayı çıkardı! Prens Selman'ı bu yüzden koruyormuş

ABD Başkanı Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kimsenin Prens Selman'ı sorumlu tutmadığını, İsrail'i korumaya yardımcı olacak başka bir ülke olmadığını söyledi.

Güncellenme 22 Ekim 2018 13:01

ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamadıklarını, İsrail’i korumaya yardım edecek başka bir ülke olmadığını söyledi.

Başka bir lideri onaylamadı

"Washington Post" gazetesine konuşan Trump, Prens Selman’ın ülkesini sadakatle sevdiğini, çok iyi bir kontrole sahip olduğunu, Selman’ın güçlü bir kişi olduğunu, onun yerine başka bir liderin gelmesini onaylamadığını belirtti.

Selman’dan övgü ile bahsetti

Washington'ın Riyad'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağını söylemenin çok erken olduğunu belirten Trump, Suudi Arabistan'ın ABD'den milyarlarca dolarlık silah satın almasından övgü ile bahsetti.

“İsrail'i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok"

Petrol fiyatlarına ve İran'ı "köşeye sıkıştırmaya" atıfta bulunan Trump, "Orada İsrail'i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok" ifadesini kullandı.

Çin ve Rusya uyarısı

Trump, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurması halinde bundan Çin ve Rusya'nın çıkar elde edeceğini tekrarladı.