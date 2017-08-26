TRT'nin efsane spikeri son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle 71 yaşında hayata veda eden duayen spiker ve tiyatrocu Mesut Mertcan için cenaze töreni düzenlendi.

Güncellenme 26 Ağustos 2017 15:30

Adana Huzurevi'nde hayatını kaybeden TRT'nin efsane spikerlerinden Mesut Mertcan için tören düzenlendi. Oğlu Taygun Mertcan, babasının mesleğine aşık bir insan olduğunu belirterek, "Bir çınarımızı kaybettik. Kendisini her ziyaret ettiğimde bana sözlükten bilmediğim kelimeleri sorar ve beni yanlış konuştuğumda düzeltirdi. Mesleğine aşıktı" dedi.

Çeşitli rahatsızlıkları bulunan 71 yaşındaki Mesut Mertcan, 2015 yılının Ekim ayından bu yana yaşamını sürdürdüğü Adana Huzurevi'nde dün vefat etti. Mertcan için bugün Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde (ÇGC) tören düzenlendi. Mertcan, meslektaşları ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

"Biz onu unutmayacağız"

Törende konuşan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, Mesut Mertcan’ın hasta olmasına rağmen bir takım alışkanlıklarından asla vazgeçmediğini belirterek, "Mesut Mertcan, kendisini kaderine razı bir şekilde hayatını sürdürüyordu. Biz onu unutmayacağız" dedi.

"Mesut Mertcan çok değerli bir insandı"

Mesut Mertcan’ın lise arkadaşı Musa Alkan ise, "Mesut Mertcan çok değerli bir insandı. Onun spikerlik aşkı askerlik yıllarında doğmuştu. Komutan yanına çağırdığında ona spiker gibi düzgün konuşuyorsun demesi onu mutlu etmişti ve ondan sonra spiker olmaya karar vermişti. Biz bir duayeni kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Mekanı cennet olsun"

Efsane spikerin tiyatroculuk yaptığı yıllarda arkadaşı olan Bünyamin Satanoğlu da, Mesut Mertcan ile ilgili bir anısını anlatarak, "12 Eylül’de o darbeyi okurken TRT’de çok eleştirilere maruz kaldı. Ben sordum soruşturdum Mesut’u o gün eleştiren insanlar Türkiye vatandaşları olarak yüzde 98 oy verdiydik o anayasaya. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Mesut Mertcan’ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

"Ben ilk oyun arkadaşımı kaybettim"

Mesut Mertcan’ın oğlu 42 yaşındaki Taygun Mertcan ise "Bugün Mertcan olarak büyük bir acı içerisindeyiz. Bir çınarımızı kaybettik. Ben ilk oyun arkadaşım, sırdaşım, babamı kaybettim. Babam mesleğine son derece aşık bir insandı. Kendisini her ziyaret ettiğimde bana sözlükten bilmediğim kelimeleri sorar ve beni yanlış konuştuğumda düzeltirdi" dedi.

Konuşmanın ardından Mesut Mertcan için Fatiha okundu. Törene Mertcan’ın eski 2 eşi, çocukları, oğlu ve kuzenleri katıldı. Mesut Mertcan’ın cenazesi cemiyette yapılan törenin ardından babaevine oradan da toprağa verilmek üzere Akkapı Mezarlığı’na götürüldü.

İHA