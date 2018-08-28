TRT'den “Western Kuşağı" kararı!

Yıllardır sabah saatlerinde “Western Kuşağı" yayını yapan TRT, bundan böyle aynı saatte Türk yapımlarını yayınlama kararı aldı.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 09:53

1980’li yıllardan beri yayınlanan ve “Western Kuşağı" olarak bilinen saatte artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşakta yayınlanacak filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak. Kuşağın ilk filmi de, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan “Ya Nasip Ya Kısmet” olacak.

Dün Türk dizisi yayınladı

TRT, son olarak 19 Ağustos'ta John Wayne'in başrolünde oynadığı 1971 yapımı "Kin Tuzağı" filmini yayınlamıştı. Dün, yani 26 Ağustos Pazar günü kovboy filmi yayınlamayan TRT, bunun yerine "Beni Böyle Sev" dizisinin tekrarını ekranlara getirdi.