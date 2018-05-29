TRT'den İnce'ye: Can güvenliğimiz yok

TRT, Muharrem İnce'nin kanalda muhalefete az yer verildiği iddialarına yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 11:52

TRT yazılı bir açıklama ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye cevap verdi. Yapılan açıklamada, İnce'nin TRT'nin muhalefetin seçim çalışmalarına az yer verdiği iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

TRT, Muharrem İnce'ye 13-20 Mayıs tarihlerinde 125 dakika, haber bültenlerinde 82 dakika yer verildiğini açıkladı.

Can güvenliği vurgusu yağılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Seçim meydanlarında TRT Kurumuna ilişkin ortaya konulan yanlış bilgi, suçlama ve tehditleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Türkiye'nin siyasi tarihinde pek çok ilkin gerçekleşeceği 24 Haziran Seçimleri öncesinde kasıtlı olarak içine çekilmeye çalışıldığımız ve kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tartışmalara prim vermemek adına bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettik. Ancak, suçlamaların tehdit boyutuna varması, provokasyona dönüştürülmesi ve ardından TRT çalışanlarına saldırıların başlaması üzerine bu açıklamanın gereği doğmuştur. Bu çerçevede, çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız.

"TRT, birtakım kurallara bağlı olarak yayıncılık yapmaktadır"

TRT Kurumu, kamu yayıncısı olmanın getirdiği birtakım kurallara bağlı olarak yayıncılık yapmaktadır. Yaklaşan 24 Haziran Seçimleri öncesi, bazı siyasiler TRT üzerinden başlattıkları polemiğe ısrarla devam etmektedir. Birçok ülkede milyonlarca izleyicinin buluşma noktası olan TRT, miting meydanlarında seçim malzemesi haline getirilerek âdeta hedef tahtasına konulmaktadır. Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla çıktıkları milletin huzurunda ağırlıklı olarak TRT'yi eleştiren bazı siyasilerin, Kurumumuz üzerinden siyasi bir gündem belirleme çabası içinde oldukları görülmektedir. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce seçim kampanyasına başladığından bu yana TRT ile ilgili sayısız iddia ve ithamda bulunmuştur.

"Bunların tamamı asılsızdır ve iyi niyetli yaklaşımdan uzaktır"

TRT kanallarında mitinglerinin canlı yayınlanmadığını, faaliyetlerinin haber yapılmadığını ve ayrıca TRT kanallarının da hiç izlenmediğini ileri sürmektedir. Bunların tamamı asılsızdır ve iyi niyetli yaklaşımdan uzaktır. Sayın İnce, 21 Mayıs Bartın mitinginde, 13 - 20 Mayıs tarihleri arasında TRT 1 kanalında kendisine 16 dakika, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ise 117 dakika süre ayrıldığını iddia etmiştir.

1. Ana akım eğlence kanalımız olup seçimle ilgili herhangi bir faaliyet içinde bulunmamaktadır.

2. Bahsedilen kanal muhtemelen TRT Haber kanalımızdır.

Kendisine TRT yayınlarında yer verilmediğini iddia eden Muharrem İnce, sürekli olarak Kurum yönetimini suçlarken, gerçeklerin hiç de öyle olmadığı medya takip raporlarıyla da gözler önüne serilmektedir. Sayın Muharrem İnce'nin iddiasının aksine, 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında kendisinin 13 ayrı seçim faaliyetine canlı yayın olarak TRT ekranlarında toplam 125 dakika yer verilmiştir. Sayın İnce'nin Kurumumuza dönük eleştirilerinin de yer aldığı bu canlı yayınlar ayrıca haberleştirilerek haber bültenlerimizde 59 ayrı haber olarak 82 dakika süre ile yayınlanmıştır. Yine Sayın İnce'nin mitinglerine ait detaylar TRT muhabirleri aracılığıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarla da seyirciye aktarılmıştır.