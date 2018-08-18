TRT, Türkiye'nin BBC'si oluyor! İşte detaylar

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'de köklü değişiklikler öngören yasayı Başkan Erdoğan'a sundu. Peki kurumda ne tür değişiklikler yapılacak?

Güncellenme 18 Ağustos 2018 11:37

Yazar Osman Aydın, uzun zamandır tartışma konusu olan TRT’nin yeni bir sistemle BBC gibi hale getirileceğini ve sil baştan değiştirileceğini yazdı.

“Yeni TRT geliyor”

“Yeni TRT geliyor” başlıklı bir yazı kaleme alan Aydın, Genel Müdür Eren’in hayalinin “BBC gibi TRT” olduğunu; bütün çalışmalarını, mekanizmayı , kadro yapılaşmasını BBC modeli üzerine kurduğunu, TRT World’ün bu projenin en önemli ayağı olduğunu belirtti.

TRT’de büyük değişiklikler olacak

Eren’in “YENİ TRT” ideali ile yapmayı düşündüğü radikal değişikler konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu projenin olur aldığını ifade eden Aydın, bundan sonraki süreçte TRT’de büyük değişiklikler olacağını vurguladı.

TRT iş bulma merkezi olmaktan çıkacak

TRT’de ‘Acı bir reçete” ortaya koyulacağını belirten Aydın, bazı insanların canının yanacağını, çünkü uzun yıllardır değişmeyen düzenin değişeceğini, TRT’nin iş bulma merkezi olmaktan kurtulacağını, artık önüne gelenin program yaptığı kanal olmayacağını yazdı.

Aydın, TRT’nin küçülerek büyüyeceğini, tarihi dönüşümler yaşanacağını da belirtti.

Aydın, bu kapsamda Eren’in aldığı radikal kararları da bir bir sıraladı.

Radikal kararlar alınacak

Buna göre, TRT Genel Müdürlüğü Ankara’dan İstanbul’a taşınacağı, artık merkezin İstanbul’da olacağı, Ankara’da sadece iki stüdyo kalacağı, bunun radikal bir karar olduğu ifade edildi.

Çalışan sayısı azaltılacak

Ayrın, TRT’nin Anadolu’da bulunan bütün Bölge Müdürlüklerinin kapatılacağını, Ankara ve İzmir dışında Bölge Müdürlüğü kalmayacağını, TRT’nin halen bünyesinde çalışan 8000'ün üzerindeki personelin 3.500’e düşürüleceğini, emeklilikleri gelenlerin emekli olacağını, bu hedefle emeklilik vakti gelene yüzde 50, emekliliğine 5 yıl kalana yüzde 30 ek tazminat verilerek emekliliğe teşvik edileceğini açıkladı.

TRT devlete yük olmaktan çıkarılacak

Kapatılacak bölge müdürlüklerindeki emekli olmayacak olan personelin ise bir havuza alınıp oradan uygun ve boş olan devlet kadrolarına dağıtılacağını belirten Aydın, TRT bünyesinde bulunan bütün müşavirlik kadrolarının kaldırılacağını, TRT’nin sahibi olduğu lojman gibi taşınmazların satılacağını, Bölge Müdürlüğü binaları ile birlikte Antalya Lara’daki TRT Tatil Köyü’nün de satılacağını, TRT bünyesindeki 13 olan kanal sayısının düşürüleceğini, TRT’de bankamatik memur devrinin bitirileceğini, TRT’nin artık devlete yük olmayacağını, yükü devletin üzerinden alacağını, bazı şehirlerde il müdürlüklerinin kalacağını yazdı.