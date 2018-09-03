TRT için geri sayım başladı!

TRT'de yapılacak olan değişiklikle büyük bir tasarruf sağlanacak ve çok sayıda çalışan başka görevlere kaydırılacak.

Güncellenme 03 Eylül 2018 15:38

Geçen ay yayınlanan KHK ile bazı değişiklikler yapılacağı konuşulan TRT çalışanları için yeni bir dönem başlıyor. En fazla tartışan kurumlar arasında olan TRT, bu değişikliler sonrası devlete yük olmaktan çıkarılacak.

9 Eylül milat olacak

Medyaradar’ın haberine göre, TRT için 9 Eylül milat olacak. Yeni bir yapılandırılmaya girecek olan kurumda, o tarihe kadar erken emeklilik teşviki ile yeniden yapılanma planlaması çerçevesinde gönderme işlemi tamamlanacak.

2 bin kişi erken emekli edilecek iddiası

Kadrolu personel sayısı yaklaşık 7 bin olan TRT’de 2 bin kişi erken emekliliğe hak kazanmış durumda.

Emekliliği reddedenler memurluğa kaydırılacak

Teşvik emekliliğini reddeden editör ve muhabir sayısının da fazla olduğu dile getirilirken, üst yönetimin bu sorunu, emekliliği reddeden çalışanları devlet memurları havuzuna iterek çözmeyi planlıyor.

3 bin kişi daha farklı kurumlara gönderilecek

Bu kapsamda, 2 bin kişiye ek olarak 3 bin kişinin daha farklı kurumlara kaydırılması gündeme geldi.

Dış yapım dönemi sona eriyor

İddiaya göre, bundan böyle TRT’de dış yapım üzerinden spiker, editör, yönetmen, yapımcı ve program danışmanı çalıştırma dönemi sona erdirilerek hem tasarrufa hem de daha verimli bir çalışmaya gidilecek.

AA’dan geçici görevlendirmeye son

Öte yandan, Anadolu Ajansı’ndan geçici görevlendirme ile TRT Haber’e gönderme uygulaması da bitirilecek.