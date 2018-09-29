Tropik kasırga "Zorba" Türkiye'ye geliyor!

Yunanistan’da etkili olan tropik kasırga “Zorba” Türkiye'ye doğru ilerliyor.

Güncellenme 29 Eylül 2018 12:47

Yunanistan’ın birden fazla bölgesinde etkili olmaya başlayan tropik kasırga, “Zorba”, Güney İon bölgesinde ve Peloponez'in güneybatısında bulunan Pilos bölgesinde 9.0 bofor şiddetinde rüzgar, şiddetli yağmur, toprak kayması ve dev dalgalarla kendini hissettirdi.

İyon Denizi’nde oluşan tropikal fırtınanın akşam saatlerinde Yunanistan-Türkiye arasında Ege Denizi'ne doğru gelmesi beklenirken İstanbul Valiliği'nden de beklenen fırtınaya karşı uyarı açıklaması geldi.

Kasırga birçok yerde elektrik kesintisine neden oldu

Kasırga birçok yerde elektrik kesintisine neden oldu. Meteoroloji merkezinin son değerlendirmesine göre 'Zorba'nın geçmeyeceği bölgeler Kuzey İon, Epir ve Batı Makedonya bölgeleri olarak açıklandı. Kasırgadan etkilenmeyeceğine inanılan Doğu Makedonya ve Trakya bölgeleri ise bu doğa olayıyla Pazar günü karşı karşıya gelecekler. Kasırganın Attika bölgesine bugün öğleden sonra ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin güneybatı sahillerini de vurması bekleniyor

AccuWeather'in deneyimli meteoroloğu T. Ros Giritin, kuzey ve batı sahilleriyle Yunanistan'ın güneyindeki adalarda çok belirgin bir şekilde baş gösterecek olan kasırganın Türkiye'nin güneybatı sahillerini de vurmasının beklendiğini söyledi.

Kasırganın pazartesiye kadar süreceği düşünülüyor.

Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelecek

Pire ve Rafina limanlarından Oniki Ada'ya ve Kiklades Adaları'na seferler iptal edildi, Saronikos Adaları'na sefer yapan gemiler limanda bağlı kaldı. Rio-Antirio seferleri iptal edildi. Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geçmesi beklenen tropik kasırga, Cuma günü İon Denizi'nin doğusunda belirmeye başlamıştı.

Yunanistan’dan sonra Türk sahillerine ulaşacak

Atina Meteoroloji Merkezi'nin açıklamalarına göre, günün ilerleyen saatlerinde Attika'nın güneyini ve güney doğusunu etkileyecek olan 'Zorba', Cumartesi öğle saatlerinde Yunanistan'ın güneybatısına kayacak ve Peloponez ile Girit'i saracak. Kasırga, Pazar günü Ege Denizi'ne, daha sonra da Türk sahillerine ulaşacak.