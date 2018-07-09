Tren kazasında son durum ne? Üç bakandan açıklama

Dün raydan çıkarak devrilen trenle ilgili üç bakandan açıklama geldi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 09:31

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi.

Uzunköprü'den Halkalı'ya gitmekte olan 362 yolcu ve 6 personel taşıyan tren 17.00 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Metrelerde sürüklenen trendeki yolcular büyük korku ve endişe yaşadı. İlk belirlemelere göre kazada, 10 kişi hayatını kaybetmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.

Üç bakandan açıklama

Bu sabah 07.00'de açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kaza hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kaç kişi hayatını kaybetti?

Akdağ, dün 17.20'de meydana gelen kaza sonrası başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının bu sabah saat 06.00 itibari ile sonlandırıldığını, aşırı yağış nedeniyle menfez altında toprak kayması sonucu meydana geldiğini, 24 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kaç kişi yaralandı?

Sağlık Bakanı Demircan ise, 338 kişinin hastanelere getirildiğini, bunlardan 194’ünün ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini, halen 124 hastanın müşahede ve tedavi altında bulunduğunu belirtti. Bakan Arslan ise kaza ile ilgili teknik bilgiler verdi.

“Eksiklik varsa ortaya çıkarılacak”

Bakan Arslan, "Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış. Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş, tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer vagonlar menfezi geçmekle yan yatmışladır" dedi.