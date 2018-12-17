Tren kazasında kusurlu bulunan görevlinin ifadesi ortaya çıktı

Geçen hafta Ankara'da yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği YHT kazasında kusurlu bulunan memurlardan Sinan Y.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 17 Aralık 2018 17:18

Ankara’da geçen hafta meydana gelen YHT ile kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası kusurlu oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan hareket memurlarından Sinan Y. savcılığa ilk ifadesini verdi. Sinan Y.’nin ifadesinde üst yönetimi kazadan sorumlu olarak gördüğü ortaya çıktı.

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan YHT kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 TCDD personeli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Habertürk’ün haberine göre, memurlardan Sinan Y. Kendisinin kusurlu olmadığını, kazadan üst yönetimin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Kazanın nedeni iletişim kopukluğu

Kazanın iletişimsizlikten dolayı meydana geldiğini ifade eden Sinan Y., tren makinistlerinin 1. yoldan hareket ettikten sonra 9 makas değişikliği ile H1 hattına girmesi gerektiğini, ancak makas değişikliği yapılmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen bu konuda kendisiyle iletişime geçmediklerini ve bildirimde bulunmadıklarını iddia etti.

Bilgi vermediklerini ileri sürdü

Sinan Y., iletişim kopukluğu ve bilgi eksikliğinin kazaya yol açtığını belirterek; “Kaza, Tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen 5 makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören makinistlerin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmemesinden kaynaklandı" dedi.

Üst yönetimi sorumlu tuttu

Sinan Y., "Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum" sözleri ile ifadesine son verdi.