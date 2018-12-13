Tren kazasında kusurlu bulunan 3 kişiye gözaltı
Ankara’da meydana gelen tren kazasından sorumlu olan üç kişi gözaltına alındı.
Ankara’da meydana gelen tren kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Bu sabah 06.30’da Yenimahalle’ye bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz banliyö treniyle, Ankara-Konya arasında sefer yapan YHT’nin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı.
Bu kapsamda kaza sonrası kusurlu bulunan üç TCDD çalışanı gözaltına alındı.
Kazaya yönelik soruşturma kapsamında, kusurlu bulunan ve TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorguları alınmak üzere emniyete götürüldü.