Tramvayın çarptığı Japon turist ölümden döndü

İstanbul'da kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek isteyen iki Japon turistten biri tramvayın altında kaldı.

Güncellenme 08 Eylül 2018 11:49

Olay İstanbul Fatih’te yaşandı. Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 turist kadına tramvay çarptı. Turistlerden biri tramvayın altında 20 metre sürüklenerek ağır yaralanırken, biri de hafif yara alarak kazayı atlattı.

20 metre sürüklendi

Sabah saatlerinde Beyazıt Tramvay durağı yakınında meydana gelen olayda iki Japon turist ölümden döndü. 58 yaşındaki Yoko Takahashi ve 48 yaşındaki Tami Ishıda adlı kadın turistler yaya geçidinden yayalara kırmızı yandığı sırada yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Babataş- Bağcılar seferini yapmakta olan tramvay vatmanı yayaları fark etti ve frene bastı. Tüm çabalara rağmen duramayan tramvay turistlerden birini altına alarak yaklaşık 20 metre sürükledi. Diğer kadın ise hafif şekilde yaralandı.

Tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans geldi. Yaralanan Japon turistler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan bu talihsiz kaza nedeni ile tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı. Bazı vatandaşlar tramvaydan inerek yoluna yaya olarak devam etti.