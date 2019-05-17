Trafikteki hurda araçlar tarihe karışacak!

İmha edilen araç karşılığında yeni alınacak aynı cinsten araç için 15 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor.

Güncellenme 17 Mayıs 2019 17:31

Merkez Bankası’nın faizleri artırması ve dolar kurundaki artışlar ile otomobil sektöründe büyük bir daralma yaşandı. Araç satışlarının yükselmesi için devlet ÖTV indirimi uygulamasına gitti.

Bu kapsamda hurda araç teşvikine yönelik yeni bir düzenleme daha geliyor. Bu hamle ile otomobil satışlarında artış yaşanması bekleniyor.

15 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor

2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 15 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek.

Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu yetkili olacak

Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 15 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Teklif Meclis’e sunuldu

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, teklifin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Teklif Genel Kurul'da kabul edilirse yasalaşacak.