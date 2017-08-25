Trafikte bayram yoğunluğu başladı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

10 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafikte yoğunlaştı. TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle yol tıkandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 16:48

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına saatler kala İstanbul'da ana arterlerde trafik yoğunluğu başladı. Mahmutbey Gişeler'de yoğunluk yaşanırken köprülerde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum ise havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına saatler kala İstanbullular şehri terk etmeye başladı. Tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar yollara çıkınca özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğun başladığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısmı trafik yoğunluğu yaşanırken Fatih sultan Mehmet Köprüsü'nün ise açık olduğu gözlendi. Mahmutbey Gişeler'de ise uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerinde ise trafik yoğunluk oranının yüzde 45 olduğu görüldü. Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan görüntülendi.

TEM'DE KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kaza 13.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit mevkii Korutepe tünelleri içi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. idaresindeki 06 CCT 75 plakalı otomobil, Korutepe tünelleri içinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönerek sürüklenen otomobil, tünel içindeki duvara çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü Mustafa İ., Osman C. ve Ayşe C. bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobil içinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan TEM otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza nedeniyle yolda kalan araçlardaki yolcular, araçlarından inerek yolun açılmasını bekledi. Kaza yapan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında TEM otoyolunda trafik normale döndü.

OTOGARDA YOĞUNLUK BAŞLADI

Bayrampaşa'da bulunan "İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı " bayram yoğunluğu başladı. Otobüsler otogar çıkışında zaman zaman kuyruklar oluşturuyor. Kurban Bayramanını şehir dışında geçirmek isteyenler biletleri günler öncesinden tükenmişti. Otogardaki yoğunluğun akşam saatlerinde daha da artması bekleniyor. Kurban bayramında uzun tatilili şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullar yollara düşmeye başladı. Şehirlerarası otobüs biletleri günler öncesinden tükenmiş, 8 bin ek otobüs seferi konmuştu. Bugün başlayacak olan uzun tatil öncesinde karayoluyla erken saatte İstanbul'dan ayrılmayı planlayanlar 15 Temmuz demokrasi Otogarında zaman zaman yoğunluğa sebep oluyorlar. Sefer saatlerinin çakıştığı saat başlarında ise otogar çıkışında otobüs yoğunluğu yaşanıyor. Otogarda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinden itibaren daha da artması bekleniyor

ÇANAKKALE FERİBOT İSKELESİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Çanakkale'de, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen tatilciler, feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu akşam mesai bitiminin ardından başlayacak 10 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi, Çanakkale Feribot İskelesi'nde yoğunluk başladı. Tatillerini Gökçeada'da geçirmek için yola çıkan tatilcilerin yanı sıra Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitlikleri günübirlik gezmek isteyenler, iskelede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gökçeada ve Tarihi Yarımadaya gitmek isteyen tatilciler, Gestaş Feribot İskelesinden, Eceabat ve Kilitbahir'e geçti.

Öte yandan, bu akşam tatilin başlamasıyla birlikte, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde gitmek için İstanbul ve Trakya'daki kentlerden yollara çıkacakların, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde, Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir- Çanakkale feribot hatlarında yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Milliyet