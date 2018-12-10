Trafik sigortalarına zam gelecek mi? İşte cevabı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, trafik sigorta fiyatlarına yeni yılda zam yapılmayacağını duyurdu.

Güncellenme 10 Aralık 2018 12:00

Daha önceki yıllarda trafik sigortası fiyatlarının yüzde 140 artması nedeni ile hükümet devreye girmişti. Bu kapsamda, 2017 yılının Nisan ayında sektörde tavan fiyat uygulamasına geçilmişti.

Bu sene artan döviz kurları ve dalgalanma nedeni ile büyük miktarda zam beklenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kapsamda sürpriz bir hamle yaptı.

Vatandaş memnun

Bakanlık, 2019’da trafik sigortalarına zam yapılmayacağını duyurdu. Bu haber araç sahiplerinin yüzünü güldürürken, sigorta şirketleri zarar ettiklerini iddia etti.

Zarar ettik iddiası

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı, 2018’in ilk 9 ayında sigorta şirketlerinin zarar ettiğini, bu zararın maliyetinin 75 milyon TL olduğunu ileri sürdü.

Bağcı, 2019 yılında trafik sigortası fiyatlarının artmayacağını, bu yılın ilk 9 ayında sigorta firmalarının yaklaşık 75 milyon TL zarar ettiğini, yıl sonunda bu oranın 100 milyon TL’ye çıkacağını, dövizdeki artış nedeni ile bu kapsamda artış olmasını beklediklerini ama olmadığını ifade etti.

Bu yıl ne kadar hasar oluştu?

2018 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 14 milyar TL’lik hasar oluştuğunu belirten Bağcı, 13.6 milyon taşıtın kazaya karıştığını, iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fiyat prim farkının devam ettiğini, iyi sürücülerin ödüllendirildiğini, kötü sürücülerin ise yüksek prim ile cezalandırılmaya devam ettiğini, 2018’de her ay trafik sigortası primlerinin yüzde 1.5 artırılması uygulamasına devam edileceğini söyledi.