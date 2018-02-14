Trafik ışıklarını gören hayrete düştü!

Tayvan'ın Pingtung bölgesinde, trafik ışıklarında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla güncelleme yapıldı.

Güncellenme 14 Şubat 2018 15:02

Tayvan'ın güneyinde bulunan Pingtung bölgesinde, trafik ışıklarında yapılan değişiklik herkesi şaşkına çevirdi. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yapılan değişiklikte, o bölgede bulunan 40 trafik ışığı dün yapılan törenle özel olarak değiştirildi.

14 Şubat 2018'de geçerli olacak olan yeni trafik ışıklarındaki göstergeler artık farklı bir şekilde yanıyor. Kırmızı yandığında sevgilisine diz çökerek evlenme teklifi eden bir adam görseli çıkıyor. Yeşil ışık yandığında ise çiftin el ele tutuştuğu görülüyor.

Tayvan kaynaklı bir haber sitesine röportaj veren Pingtung Belediye Başkanı Pen Men, "Bu çalışma Pingtung'un bir aşk yeri olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. 14 Şubat'ı sokaklara taşıyan Pingtung Belediyesi, bu düzenlemeyi gençlerin daha fazla dikkatini çekmesi için yaptıklarını açıkladı