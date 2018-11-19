Trafiğe böyle çıkan yandı! Ödeyecekleri ceza dudak uçuklattı

AK Parti, çevre kirliliğini önlemek amacıyla egzoz muayenesi yaptırmayan araçlara yüklü miktarda ceza kesmeyi öngören yasa teklifini Meclis'e sunacak.

Güncellenme 19 Kasım 2018 08:53

2019’da egzoz muayenesi eksik olanların yanı sıra hileli yöntemlerle muayeneden geçenlerin de başı dertte. Bu durum sadece muayenesi olmayan 6.3 milyon aracı değil, birçok araç sahibini yakından ilgilendiriyor. AK Parti çevre kirliliğini önlemek amacıyla TBMM’ye sunduğu teklifin kabul edilmesi durumunda, araç egzozlarından kaynaklı sürücülere büyük cezalar kesilecek.

Hedef çevre kirliliğini önlemek

AK Parti, yeni yılla birlikte tüm yurtta çevre kirliliğini önlemek amacıyla seferberlik başlatıyor. Kirliliği önlemeye yönelik kritik detaylar içerden AK Parti’nin yasa teklifi, araç sahiplerini çok yakından ilgilendirecek düzenlemelere imza atacak.

Ne kadar ceza kesilecek?

Bu kapsamda, karayolunu kullanan motorlu araçlar denetlenecek, egzoz muayenesi yaptırmayana bin 250 TL, bu yolla çevreyi kirleten araç sahiplerine 2 bin 500 TL ceza uygulanacak.

6.3 milyon araç muayenesiz trafiğe çıkıyor

Bu amaçla yapılan araştırmaya ve açıklanan son istatistiklere göre, Türkiye’de 22 milyon araçtan 6.3 milyonu egzoz muayenesini yaptırmadı. Yani bu araçlar trafik ve çevre kurallarına aykırı bir şekilde trafikte dolanıyor. Bu araçlara hem muayene yaptırmayıp hem de çevreyi kirletmesi durumunda, kesilecek olan toplam ceza tutarının boyutu 23.5 milyar lira olacak.