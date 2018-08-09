Trabzonsporlu Tosun, uyuz oldu

Trabzonspor'un genç oyuncusu Cafer Tosun'un uyuz hastalığına yakalandığı iddia edildi.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 16:03

Trabzonspor'un Slovenya kampına katılan ve sonrada açılan Cafer Tosun üzücü bir hastalığa yakalandı. Kulüp, genç futbolcunun uyuz hastalığına yakalandığını duyurdu.

61Saat’in haberine göre Cafer Tosun, yaşadığı hastalık nedeniyle bordo-mavililerin hiçbir antrenmanına katılamadı.

Tedavisi devam eden genç oyuncunun yeni adresi de belli olmak üzere. İddiaya göre, Trabzonspor oyuncuya “Kiralık olarak git, kendini geliştir gel” önerisini sunduğu aktarıldı. Cafer Tosun'un önümüzdeki günlerde bir takım ile anlaşmaya varması bekleniyor.