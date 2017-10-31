Trabzonsporlu Rodallega'ya 3 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Kupasında oynanan maçta rakibine kafa atan Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya 3 maç ceza verdi.

Güncellenme 31 Ekim 2017 17:33

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çorum Belediyespor - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören HugoRodallega'ya cezayı kesti.

Kurul, ırkçılık yaptığını iddia ederek rakibine kafa atan Kolombiyalı futbolcuya 3 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in, 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."