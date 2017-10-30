Trabzonsporlu oyuncudan Galatasaray'a tebrik!

Trabzonspor'un Galatasaray'ı yendiği maçta gol atan Yusuf Yazıcı maçla ilgili olarak, Galatasaray'ı tebrik ederim, derbiye yakışan bir futbol oynadık." dedi.

Güncellenme 30 Ekim 2017 14:00

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta bordo-mavili takımın ikinci golünü atan Yusuf Yazıcı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Yusuf Yazıcı, "Çok mutluyum, takım arkadaşlarımı da tebrik ederim. Galatasaray'ı da tebrik ederim, derbiye yakışan bir futbol oynadık. Galibiyete hasrettik, kimin gol attığı önemli değil. Bu galibiyeti şanlı tarftarımıza armağan ediyorum." dedi.

Transfer söylentileriyle ilgili soru üzerine konuşan Yusuf Yazıcı "Şu an odaklanmam gereken yer Trabzonspor. Transfer haberlerine gelirsek, gelecekle ilgili konuşmayı sevmem. İnşallah Allah nasip eder ve Trabzonspor'da iyi işler yapalım." diye konuştu.