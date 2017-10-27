Trabzonsporlu futbolcu Rodallega PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, bordo-mavili futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor ile oynanan karşılaşmadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.