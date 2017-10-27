Trabzonsporlu futbolcu Rodallega PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Güncellenme 27 Ekim 2017 19:41

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, bordo-mavili futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor ile oynanan karşılaşmadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.