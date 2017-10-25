Trabzonspor'dan gol şov!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek kupada bir üst tura çıktı.

Güncellenme 25 Ekim 2017 18:37

Süper Lig'de zor günler Trabzonspor kupada aldığı farklı galibiyetle moral depoladı.



Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trabzonspor, 3. Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.



İlk yarıyı 8. ile 18. dakikalarda Hugo Rodallega'nın attığı gollerle 2-0 önde kapatan Karadeniz Fırtınası, 52'de Theo Bongonda ve 73. dakikada Onazi'nin golleriyle farkı dörde çıkardı.



79. ile 82. dakikalarda Dame N'Doye ile iki gol daha bulan bordo mavililer karşılaşmayı 6-0 kazandı.



Öte yandan 63. dakikada kırmızı kart gören Hugo Rodallega hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Stat: Dr. Turhan Kılıççıoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

Çorum Belediyespor: Sercan Çobanoğlu, Mehmet Zahit Çınar, Yakup Kayış, Mert Sarı, Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 53 Abuzer Gaffar Toplu), Abdullah Karmil, Murat Hacıoğlu (Dk. 54 Doğan Can Davas), Erhan Kurt, Özgür Kedikli, Taner Gürsoy (Dk. 70 Salim Uzun), Yasin Dülger

Trabzonspor: Esteban, Mas, Durica, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu (Dk. 81 Hasan Batuhan Artarslan), Bero, Onazi, Castillo (Dk. 68 N'Doye), Bongonda (Dk. 66 Pereira), Rodallega

Goller: Dk. 8 ve 18 Rodallega, Dk. 52 Bongonda, Dk. 74 Onazi, Dk. 80 ve 82 N'Doye (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 64 Rodallega (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Abuzer Gaffar Toplu, Dk. 85 Yasin Dülger (Çorum Belediyespor)