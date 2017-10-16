Trabzonspor'dan Fatih Terim atağı!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor'da Fatih Terim teklif götürdü.

Güncellenme 16 Ekim 2017 17:48

Trabzonspor, 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.

Bordo mavili yönetim, bugün öğle saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi. Sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmayan Yanal'ın, sadece hak edişlerini talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor Kulübü resmi sitesinden gün içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Bordo-Mavili Yönetim ise bir kanattan yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. İlk hedefte Fatih Terim var ancak tecrübeli teknik adam Terim ile çalışma ihtimali zayıf.

Alternatif isim Rıza Çalımbay. Çalımbay da olmazsa yabancı bir teknik adama yönelinecek,

Takımı bu akşam 18.30'da İhsan Derelioğlu çalıştıracak.