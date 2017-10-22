Trabzonspor'da büyük deprem!

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Trabzonspor'un 9 haftada sadece 2 galibiyet alabilmesi üzerine 6 yönetici istifa etti.

Güncellenme 22 Ekim 2017 00:03

Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Yiğit Alp, Nevzat Aydın, Önder Bülbüloğlu, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar ortak yayınladıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini açıkladılar.

Trabzonspor’umuzun gerek sportif gerek kurumsal yönetim anlamında ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemde bireysel bilgi, beceri ve deneyimlerimiz ile kulübümüze fayda sağlayabileceğimizi düşünerek aday olduk. Sayın başkan Muharrem Usta ile ekonomik ve sportif yönetim, altyapı, profesyonel izleme komitesi ve kurumsallaşma gibi konularda seçim öncesi biraraya geldik. İzlenecek yollar konusunda görüşerek hemfikir kaldığımız çalışma prensiplerini belirledik. Bu doğrultuda da kendisinin kurduğu yönetim ekibinde daveti üzerine yer aldık.

Ne yazık ki göreve başladıktan kısa süre sonra üzerinde uzlaştıgımız yönetim anlayışının tam tersine bir tarz ile yine üzerinde anlaşılmış prensiplere aykırı birçok uygulama ile karşılaştık.

Birebirde ve -yapabildiğimiz kadarıyla- yönetim kurulu toplantılarında bu yönetim tarzının uygunsuzluğunu çok defalar dile getirmemize ragmen duruma bir çözüm üretme çabalarımız sonuçsuz kaldı.

Sayın delegelerimizin bizlere olan inancı ile verdiği oyların gereği olarak kulübümüzün geçtiği finansal ve idari hassas süreci gözetip bu sıkıntılı yaklaşımın çözümü için içeride kalıp elimizden geldiğince çaba harcamaya çalıştık.

Ne yazık ki gelinen noktada kurumsallaşma, şeffaflık, ortak kültür iddiamızı bu yönetim tarzı ile daha fazla ilerletemeyeceğimiz ortadır. Artık “temsili” yönetim kurulu üyeliklerimizin de pek bir anlamı kalmadığını üzülerek görmüş durumdayız. Ne yazık ki Trabzonspor Yönetim Kurulu “kurul” hüvviyetini tümüyle yitirmiş, bireysel bir oyun alanı haline dönüşmüştür. Bu tarz nedeniyle sadece kulübümüz kötü yönetilmiyor federasyon ve kurulları da kolaylıkla hakkını yiyebiliyor ve buna karşılık hiçbir varlık gösterilemiyor. Bu yapının kulübümüze fayda değil zarar getirdiği ortadadır. Bu nedenle acilen yönetim kurulu ve ilgili kurulların yenilenmesini önemsiyoruz. Bu yenilenme adına yolu açmamız gerekiyor.

Sonuç olarak, bizler bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerimizden ayrılmayı bir zaruret olarak görüyoruz. Canımız Trabzonspor’umuza birer taraftar olarak her zaman hizmet etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz.

Trabzonspor’umuz bir Dünya kulübüdür ve birgün yeniden bir Dünya kulübü gibi yönetilecektir.

Saygılarımızla

Mehmet Yiğit Alp TS Başkan Yardımcısı,

Önder Bülbüloğlu TS Başkan Yardımcısı

Nevzat Aydın TS Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Bekiroğlu TS Yönetim Kurulu Üyesi

Yiğit Oğuz Duman TS Yönetim Kurulu Üyesi

Özer Bayraktar TS Yönetim Kurulu Üyesi

Muharrem Usta'dan açıklama

Trabzonspor'da 6 yöneticinin istifa etmesi üzerine Başkan Muharrem Usta, "Hayırlı uğurlu olsun kendi kararları. Erken seçim kararı olmayacak ben Başkan olarak yola devam edeceğim." şeklinde açıklama yaptı.