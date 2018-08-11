Trabzonspor, üç sezondur yenemediği Başakşehir'le karşılaşacak!

Trabzonspor, yarın üç sezondur yenemediği Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 14:55

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçında Trabzonspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Maç 19.30’da

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus olacak.

Üç oyuncu sakat

Trabzonspor’un çıkacağı zorlu maç öncesinde Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yaşadığı sakatlık nedeni ile maça çıkıp çıkmayacakları da merak konusu.

Zargo Toure ilk maça çıkıyor

Karadeniz ekibinin yeni transferleri içinde, stoper Zargo Toure'nin de görev alarak ilk resmi maçına çıkması bekleniyor.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor’un Medipol Başakşehir karşısında yeşil sahaya çıkması beklenen ilk 11 ise şu şekilde: Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega.

Son üç sezondur galibiyet sağlayamadı

Bordo-mavililer son üç sezondur Medipol Başakşehir’i yenemiyor. En son 2014-2015 sezonunda 3-2 üstünlük sağlayan bordo-mavililer, daha sonra oynanan 6 lig maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Son beş maç yenildi

Rakibiyle oynadığı son beş maçta galip gelemeyen Trabzonspor, rakip sahada en son 2011-2012 sezonunda 2-0'lık skorla kazandı. Daha sonra ise üç mağlubiyet, iki beraberlik alarak üç puan elde edemedi.

İstanbul'da rakibi karşısında ilk 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, toplam 10 deplasman maçından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle döndü.

Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla aldı.