Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı!

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Güncellenme 18 Ekim 2017 22:40

Trabzonspor teknik direktörlük için her konuda anlaştığı Rıza Çalımbay için KAP'a açıklama yaptı. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklayan Trabzonspor'un KAP'A yaptığı açıklama şu şekilde:



"Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır"



Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, imza töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı.