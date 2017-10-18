Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı!
Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor teknik direktörlük için her konuda anlaştığı Rıza Çalımbay için KAP'a açıklama yaptı. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklayan Trabzonspor'un KAP'A yaptığı açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır"
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, imza töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı.