Trabzonspor maçındaki hareketi Belhanda'yı zora soktu

Trabzonspor maçında yaptığı faülle büyük tepki toplayan Belhanda'nın devre arası takımdan gönderileceği iddia edildi.

Güncellenme 06 Eylül 2018 09:40

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla tepkileri üzerine çeken Belhanda’nın devre arasında takımdan gönderileceği belirtildi.

Ara transfer döneminde gidecek

Fas asıllı oyuncunun, Trabzonspor maçındaki hareketi ve kırmızı kartı sorumsuz olarak yorumlanırken, Galatasaray’ın piyasası olan Belhanda’yı ara transfer döneminde ya kiralayacağı ya da satacağı konuşuluyor.

Nice ile anlaşamadılar

Fransız Nice takımının yaz dönemindeki kiralama teklifini geri çeviren Galatasaray, Belhanda’yı 10 milyon euro bonservisle satabileceklerini belirtmişlerdi. Trabzonspor maçı sonrası ise Belhanda’nın durumu yeniden gözden geçiriliyor ve yıldız futbolcunun ilk planda satılarak elden çıkarılması, olmazsa satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor.

Cezası bugün belli olacak

Öte yandan Karadenizli ekiple yapılan maçta Yusuf Yazıcı’ya sert bir faül yapan ve kırmızı kart gören Belhanda, PFDK’ya sevk edilmişti. Oyuncunun cezası bugün belli olacak.

Takım da ayrı bir ceza kesecek

Buna göre, Belhanda’nın en az iki maç kadroda yer alamayacak ve oyuncuya kulübün de ayrı bir ceza keseceği öğrenildi. PFDK'nın kararı sonrasında Belhanda'ya ağır bir para cezası verilmesi bekleniyor.